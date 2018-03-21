Mercedes-Benz обновил и «прокачал» купе и кабриолеты C-Class‍

В обновлённых версиях появилась гибридная силовая установка и ряд новшеств. Публичный показ обновленного купе и кабриолета Mercedes-Benz C-Class состоится на автосалоне в Нью-Йорке в конце месяца.

Также на это мероприятие привезут Mercedes-Benz C-Class в кузове седан и универсал. Их до этого показали на Женевском автосалоне.

В представленных сегодня новинках появилась гибридная силовая установка, в основе которой бензиновый турбодвигатель объёмом 1,5-литра мощностью 184 л.с. и 280 Нм крутящего момента.

Пару мотору составляет стартер-генератор EQ Boost с ременным приводом и 48-вольтовым аккумулятором. Электродвигатель кратковременно может добавлять ДВС 14 л.с. и 160 Нм крутящего момента.

Еще в обязанности электрического мотора входит отключение двигателя, если отпущена педаль газа и рекуперация энергии торможения.

С такой силовой установкой купе до первой «сотни» способно разгонятся за 7,9 секунды, а максимальная скорость составляет 239 км/ч.

Также для обновленных версий купе и кабриолета подготовили дизельный мотор мощностью 194 л.с. и 400 Нм крутящего момента.

Самая мощная версия Mercedes-AMG С 43 получит V-образный шестицилиндровый мотор мощностью 390 л.с.

Среди опций в C-Class стоит отметить появление 12,3-дюймовой цифровой панели приборов и новейшую мультимедийную систему с 10,25-дюймовым дисплеем. Также новинкам добавили систему полуавтономного управления.