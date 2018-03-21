Сегодня вечером массовая авария парализовала движение по Рябовскому шоссе. Из Всеволожска нельзя выехать.
Массовая авария парализовала движение по Рябовскому шоссе
21.03.2018 19:20
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Массовое ДТП возле дома № 139 на Рябовском шоссе образовало огромную пробку на выезде из Всеволожска. Как сообщают свидетели аварии, выехать из Всеволожска невозможно.
Очевидцы в группе “ВКонтакте” “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга” пишут, что столкнулись несколько транспортных средств, в том числе и фура-контейнеровоз.
Служб на месте происшествия пока нет.
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