Сегодня вечером массовая авария парализовала движение по Рябовскому шоссе. Из Всеволожска нельзя выехать.

Массовое ДТП возле дома № 139 на Рябовском шоссе образовало огромную пробку на выезде из Всеволожска. Как сообщают свидетели аварии, выехать из Всеволожска невозможно.

Очевидцы в группе “ВКонтакте” “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга” пишут, что столкнулись несколько транспортных средств, в том числе и фура-контейнеровоз.

Служб на месте происшествия пока нет.