КамАЗ расплющил иномарку на кузбасской трассе, погибла женщина

Смертельное ДТП с КамАЗом на автодороге Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк унесло жизнь женщины.

Крупное ДТП произошло вчера на автодороге Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк. Там КамАЗ расплющил иномарку, один человек погиб, двое пострадали.

По предварительным данным полиции, водитель самосвала КамАЗ при перестроении не уступил дорогу попутному Chevrolet. Произошло столкновение, легковушка получила сильные повреждения.

В результате соударения 28-летняя пассажирка иномарки получила тяжёлые травмы и скончалась в течение суток. Пострадали 31-летний водитель легковушки и 30-летняя пассажирка, им назначили амбулаторное лечение.

38-летний водитель грузовика остался цел и невредим.