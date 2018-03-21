В Красноборском районе грузовик, сдавая задним ходом, задавил пенсионерку

Дорожно-транспортный инцидент со смертельным исходом был зафиксирован утром во вторник, 20 марта, в поселке Дябрино Архангельской области. Там автомобилист за рулем грузовика при движении задним ходом насмерть сбил женщину.

79-летняя бабушка погибла во дворе дома №15 по улице Первомайской. Ее сбил 52-летний водитель грузовика марки «Газ», когда она шла по краю дороги навстречу автомобилю.

От полученных травм женщина скончалась на месте аварии до приезда медиков. Обстоятельства аварии выясняются.