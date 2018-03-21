Накануне в Красноборском районе произошло трагическое ДТП — грузовик, сдавая задним ходом, задавил пенсионерку.
В Красноборском районе грузовик, сдавая задним ходом, задавил пенсионерку
21.03.2018 16:07
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Дорожно-транспортный инцидент со смертельным исходом был зафиксирован утром во вторник, 20 марта, в поселке Дябрино Архангельской области. Там автомобилист за рулем грузовика при движении задним ходом насмерть сбил женщину.
79-летняя бабушка погибла во дворе дома №15 по улице Первомайской. Ее сбил 52-летний водитель грузовика марки «Газ», когда она шла по краю дороги навстречу автомобилю.
От полученных травм женщина скончалась на месте аварии до приезда медиков. Обстоятельства аварии выясняются.
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