В BMW приостановили выпуск 7-Series с бензиновым двигателем

Выпуск флагманской модели с бензиновым мотором, а именно версии 740i, 750i и M760Li, будет приостановлен для европейского рынка. Причиной такого события становятся новые стандарты экологичности.

Как сообщают зарубежные источники, бензиновые силовые установки нужно модернизировать и для этого компании понадобится около года.

По этой же причине будет прекращено производство текущей генерации автомобиля BMW M3. Выпуск последнего планировалось прекратить в конце лета, однако компании придётся это сделать раньше.

При этом дизельные моторы пока соответствуют стандартам WLTP и RDE, но стоит отметить, что именно дизельные модификации флагмана больше всего востребованы в Европе.