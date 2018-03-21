Тюнинг-ателье Hennessey представило 608-сильный Lincoln Navigator

Большой премиальный внедорожник Lincoln Navigator получил пакет доработок от компании Hennessey Performance. Специалисты сещественно доработали мотор Navigator и внесли некоторые изменения во внешности.

Под капотом серийного Lincoln Navigator установлен 3,5-литровый V6, который выдает 456 л.с. После доработок его производительность увеличилась до 608 лошадиных сил.

Для увеличения мощности была переделана система выпуска, значительно улучшена система охлаждения и изменена система наддува.

Доработанный внедорожник способен совершать ускорение от 0 до 96 км/ч за 4,8 секунды. На преодоление четверть мили он тратит 12,9 секунды.

Среди других доработок стоит отметить, новые колесные диски, новые тормозные механизмы Brembo и уменьшенный дорожный просвет.

Цена пакета доработок на новое поколение Lincoln Navigator составляет 19 950 долларов, что в пересчете 1,1 млн рублей.