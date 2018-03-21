Российские ученые НИИ разработали альтернативное топливо для авто

В России специалисты всероссийского НИИ переработки нефти разработали альтернативное топливо для автомобилей, которое выгодно отличается от бензина и в нем более низкое содержание серы и смол.

По словам создателей, новое топливо подходит для автомобилей и оно может стать экономически выгодным, если в стране не будут накладывать акциз за содержащийся в нем этанол.

Стоит отметить, что в Бразилии уже давно используют альтернативное топливо – биоэтанола, для производства которого используется тростниковый сахар.

Напомним, что в 2019 году в продажу должна поступить двухтопливная Lada Granta CNG. По предварительным данным на одной заправке она сможет проехать около 1000 километров.

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