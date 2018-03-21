Седан Ford Fusion пережил очередное обновление

Американский автопроизводитель обновил седан Ford Fusion. Очередное обновление получила американская версия автомобиля, тогда как в других странах модель носит название Mondeo.

Второе по счету обновление для текущего поколения получило обновление в экстерьере и списке оборудования, а вот седан для европейского рынка так и не обновился.

Обновленный вариант Ford Fusion получил немного измененные бамперы, решетку радиатора, новые противотуманные фары, а также измененную крышку багажника.

Расширилась и цветовая гамма. В базовой комплектации для четырехдверки предлагается комплекс систем безопасности Co-Pilot360, система автоматического торможения, мониторинга слепых зон, камера заднего вида и другое.

Для американского рынка Ford Fusion предлагается в двух гибридных вариантах с различной емкостью аккумуляторов. Мощность силовой установки составляет 188 л.с. Емкость батарей для автомобиля 2019 модельного года выросла и стала больше.

Только на одной электротяге автомобиль сможет проехать 40 км. По-прежнему для седана доступны и обычные ДВС. Мировой общественности Ford Fusion будет представлен в рамках автосалона в Нью-Йорке.