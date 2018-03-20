Во вторник, 20 марта, на трассе в Ленобласти водитель X-Trail вырулил навстречу «КАМАЗу» и тяжело пострадал.

Серьезная автокатастрофа произошла сегодня на автодороге «Зеленогорск — Приморск — Выборг» в Ленинградской области. Там столкнулись автомобили Nissan X-Trail и КАМАЗ.

Как выяснили сотрудники УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло в 15:30 в районе 28-го км трассы (Выборгский район). По предварительным данным, мужчина 1978 года рождения за рулем внедорожника при невыясненных обстоятельствах выехал на встречку и врезался в КАМАЗ.

После столкновения у внедорожника смята в лепешку передняя часть, а его водитель госпитализирован в тяжелом состоянии. Ведется расследование по факту ДТП.