Сегодня, 20 марта, пятилетняя девочка погибла в жутком ДТП из пяти машин под Заполярным в Мурманской области.

Крупная автокатастрофа произошла 20 марта в в 9 часов 15 минут на 1531 километре федеральной трассы «Кола». На участке дороги в районе Заполярного, вблизи поворота на Коршунов, находится так называемая «взлетка», длинная широкая дорога, где любят гонять на большой скорости.

Предварительно установлено, что все автомобили ехали по направлению к Мурманску. Во время езды водитель ВАЗ-2110 нарушил дистанцию и протаранил движущийся впереди автомобиль. От соударения тот выскочил на встречку и протаранил иномарку «Ниссан Альмера». После чего к столкнувшимся машинам добавились еще несколько авто.

На место аварии вызвали спасателей, которые извлекали пострадавших из искореженного автомобиля с помощью гидроинструмента. Пострадали водитель «десятки» и женщина-пассажир.

Девочка 2012 года рождения, которая находилась на заднем сидении иномарки «Ниссан Альмера», серьезно пострадала и скончалась в машине скорой помощи.

В то время, когда к месту аварии подъезжали спасатели, на трассе столкнулись еще несколько автомобилей, в том числе и микроавтобус экстренной службы.