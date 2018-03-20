Большегруз насмерть сбил мужчину в Новосибирске сегодня вечером.

Вечером во вторник, 20 марта, в Новосибирске у остановки «Прибрежный переулок» пешеход-нарушитель погиб под колесами большегруза МАЗ.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель грузовика МАЗ 1967 года рождения ехал по Бердскому шоссе со стороны разъезда Иня в сторону Матвеевки. Он совершил наезд на неизвестного мужчину примерно 40–45 лет, который неожиданно вышел на дорогу.

Автомобилист пытался избежать столкновения, но наезда избежать не удалось. Пешеход погиб от полученных травм. Его личность устанавливают сотрудники ГИБДД.

Полиция ведет расследование причин и обстоятельств ДТП.