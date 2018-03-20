ВАЗ протаранил ПАЗ на остановке в Оренбурге‍

Сегодня днем на остановке общественного транспорта АТП легковушка ВАЗ протаранила автобус ПАЗ.

20 марта в Оренбурге произошло крупное ДТП, в котором столкнулись легковушка ВАЗ и пассажирский автобус ПАЗ.

По данным очевидцев аварии, ДТП произошло в районе остановки АТП. Водитель отечественной легковушки ВАЗ-2107 протаранил пассажирский автобус марки ПАЗ, выполнявший рейс по маршруту №51.

В результате аварии пострадал водитель отечественного автомобиля. В автобусе никто не пострадал.