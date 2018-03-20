Из-за гололеда сегодня, 20 марта, ПАЗ въехал в автобусную обстановку и разбил ее.
Гололед в Кургане: ПАЗ разбил автобусную остановку
20.03.2018 21:13
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Скользкое дорожное покрытие привело к дорожному инциденту сегодня утром возле ж/д вокзала в Кургане. Там пассажирский автобус ПАЗ врезался в стеклянный остановочный комплекс.
Сотрудники ГИБДД установили, что ДТП на площади Слосмана произошло 20 марта в 9:45. Водитель автобуса ПАЗ на скользкой дороге потерял управление и въехал в опору остановочного комплекса.
Стекла остановки оказались разбиты, но никто из людей не пострадал.
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