Гололед в Кургане: ПАЗ разбил автобусную остановку‍

Из-за гололеда сегодня, 20 марта, ПАЗ въехал в автобусную обстановку и разбил ее.

Скользкое дорожное покрытие привело к дорожному инциденту сегодня утром возле ж/д вокзала в Кургане. Там пассажирский автобус ПАЗ врезался в стеклянный остановочный комплекс.

Сотрудники ГИБДД установили, что ДТП на площади Слосмана произошло 20 марта в 9:45. Водитель автобуса ПАЗ на скользкой дороге потерял управление и въехал в опору остановочного комплекса.

Стекла остановки оказались разбиты, но никто из людей не пострадал.