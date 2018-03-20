Иномарка жестко сбила 45-летнюю женщину в Костроме в понедельник, 19 марта.

Дорожная авария, в которой пострадала женщина, произошла 19 марта в 14 часов 30 минут на улице Советская 79/73 в городе Костроме.

Установлено, что иномарка Chevrolet Lacetti под управлением 32-летнего мужчины, совершила наезд на 45-летнюю женщину-пешехода. В момент аварии пострадавшая переходила дорогу по «зебре».

В результате наезда пешеход получила травмы. Идет проверка по факту аварии.