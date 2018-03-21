Объявлены российские цены на внедорожник Mercedes-AMG G 63‍

После презентации нового поколения Mercedes-Benz G 500 немецкий автопроизводитель не стал затягивать с выходом модели на российский рынок. Такая же ситуация произошла и с «заряженной» моделью Mercedes-AMG G 63, которая уже стала доступна для заказа в РФ по цене от 12 450 000 рублей. Стоит отметить, что это на порядок дороже чем G 500, цена которого стартует от 8 950 000 рублей.

Напомним, под капотом Mercedes-AMG G 6 установили 4,0-литровый мотор мощностью 585 л.с., при этом у G 500 мотор установили такой же вот только его отдача составляет 422 л.с.



Заряженный внедорожник способен разгонятся от 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 220 км/ч.

За счет пакета AMG Driver максимальная скорость может составить 240 км/ч. В паре с мощным мотором G 63 работает только 9-ступенчатый «автомат».

Помимо этого, внедорожник получил адаптивные амортизаторы, полный привод и блокирувку всех дифференциалов. «Живые» продажи AMG G 63 начнутся в начале лета.

В списке оснащения нового внедорожника вошли: 20-дюймовые колесные диски, светодиодная оптика, новая мультимедийная система, трехзонный климат контроль, кожаный салон и электрорегулировки кресел и руля. В качестве опций предлагаются 22-дюймовые колесные диски и цифровая панель приборов.