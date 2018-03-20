Лифтбек Volkswagen Arteon R-Line представят в конце марта в Нью-Йорке

В конце месяца откроется еще один международный автосалон, который начнет работать в Нью-Йорке и на нем компания Volkswagen покажет не только новый кроссовер, но также и флагманский Arteon с пакетом улучшений R-Line.

Для немецкой компании рынок США является одним из самых важных, поэтому новые модели разрабатываются в первую очередь для него.

Так, в США появится новые пятиместный кроссовер, а также фастбек Arteon с премиальным пакетом R-Line.

В него войдут новые колесные диски, обновленные бампера, черная глянцевая радиаторная решетка и черный спойлер. Также в пакет R-Line включены изменения в интерьере.

Моторная гамма Arteon останется без изменений и по-прежнему будет представлена 2,0-литровым турбомотором с 280-сильной отдачей. Цены на Volkswagen Arteon с пакетом R-Line будут объявлены после презентации.