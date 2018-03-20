Продажи новых легковушек в России снизились в пяти регионах

В России в первые два месяца продажи новых легковых автомобилей выросли на 21,7%, при этом в пяти регионах страны продажи автомобилей упали.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в период январь-февраль текущего года спрос на новые машины в стране вырос на 21,7%. Вчера мы сообщали, что производство новых автомобилей за этот же период увеличилось на 27,5%.

Но несмотря на общий рост, в пяти субъектах РФ наблюдается падение продаж. Так в Ненецком автономном округе в отчетный период спрос на новые автомобили упал на 8,1%, в Магаданской области на 9,1%, а в Калмыкии на 11%.

Наибольшее сокращение продаж на Сахалине — 17% и в Еврейской автономной области. Тут за два месяца продажи просели на 55,6%.