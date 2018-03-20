Hyundai снимает ограничения по гарантии на спорткары Veloster N‍ и i30N

Корейская компания Hyundai позволила владельцам хот-хэтчам Hyundai i30 N ездить по гоночным трекам при этом не терять пятилетнюю гарантию на автомобиль.

В корейской компании заявили, что за установку сликов и жесткой эксплуатации автовладельцы i30 N не потеряют свою гарантию, при этом единственным условием становится то, что владелец должен участвовать в любительских трек-днях. За участие в настоящих соревнованиях владелец хетчбека i30 N лишится официальной гарантии.

Стоит отметить, что при разработке Hyundai i30 N, его профессиональные гонщики тестировали на Нюрбургринге.

По этой сложной трассе модель проехала свыше 10 тысяч километров. В Европе Hyundai i30 N предлагается от 30,9 тысячи евро. Для нее доступен один мотор с разной форсировкой 250 и 275 лошадиных сил.