Nissan на заводе в России выпустила 50 000-й кроссовер Qashqai

На предприятии в Санкт-Петербурге был выпущен 50 000-й кроссовер Nissan Qashqai. Юбилейный автомобиль сошел с конвейера 20 марта 2018 года.

Юбилейным экземпляром модели, которую называют родоначальником сегмента кроссоверов, стал Qashqai синего цвета в комплектации LE+.

В этом исполнении модель оснащена двухлитровым 144-сильным мотором, вариатором X-TRONIC и интеллектуальным полным приводом All-Mode 4x4i. Вместе с тем в компании рассказали, что самой популярной комплектацией кроссовера на рынке является именно Nissan Qashqai в комплектации SE+ в цвете белый перламутр.

Поздравляя работников компании с выходом юбилейного автомобиля, генеральный директор завода Игорь Бойцов отметил:

«Производство 50 000-ого Nissan Qashqai стало еще одной важной вехой в истории нашего предприятия. Благодаря сочетанию передовых технологий, современного дизайна и прекрасным потребительским качествам кроссовер Qashqai стал одним из наиболее популярных автомобилей бренда не только в России, но и в мире».

Говоря об автомобиле Nissan Qashqai было отмечено, что в мире уже реализовано более 3,3 миллиона кроссоверов с февраля 2007 года.

Статистика показывает, что каждый четвертый владелец этого кроссовера снова приобретает Qashqai. За 10 лет с начала продаж полюбившийся так многим кроссовер завоевал более 80 значимых премий и наград в самых разных номинациях.

Nissan Qashqai был признан «Автомобилем года» в 19 странах, включая Россию. Автомобиль стал лауреатом национальной премии в 2016 году в номинации «Компактные внедорожники».