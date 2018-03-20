В Lotus раскрыли подробности о своем первом кроссовере

Как известно автомобильная компания Lotus работает над созданием первого в своей линейке кроссовера, патентные изображения которого ранее уже появлялись в сети.

Между тем зарубежные журналисты пообщались с представителем компании, которые раскрыл некоторые подробности о новом кроссовере.

В частности, стало известно, что в основе новинки расположится платформа SPA, которая лежит в основе моделей Volvo XC90 и XC60.

Вес автомобиля не превысит двух тонн, в качестве конкурентов называют Maserati Levante и Porsche Macan.

Моторная гамма кроссовера Lotus будет представлена 4-цилиндровыми бензиновыми моторами, а также будет и гибридная версия, мощность которой будет более 400 л.с. Сборка новинки будет осуществляться на предприятии в Китае.