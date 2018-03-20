KIA официально представила седан KIA Quoris нового поколения

В Kia решили рассекретить свой новый премиальный седан Kia K9 раньше, чем предполагалось. Показ новинки прошел уже состоялся и проходил в Корее.

Новинка Kia K9 на российском рынке известна как Quoris. В США ее продают под названием К900. В США «живой» показ Kia K9 состоится уже 28 марта в рамках международного Нью-Йоркского автосалона.

Всех подробностей про Kia K9 пока не раскрыли, но уже известно, что модель создана на новой платформе, о которой ничего еще неизвестно. При этом уже названы размеры седана: длина – 5 120 мм, ширина – 1 915 мм, высота 1 490 мм, колесная база – 3 105 мм.

Седан подрос по всем направлениям в сравнении с предыдущей генераций и получил более агрессивную внешность.

Первое на что обращаешь внимание при виде нового Kia K9 – это оптика. Дизайнеры ее сделали сдвоенной, а в компании ее назвали «двойная комета».

В салоне премиального автомобиля на центральной панели установили аналоговые часы фирмы Maurice Lacroix, а вместо традиционной приборной панели разместили ЖК-дисплей. В целом отделка салона состоит из натуральных материалов это дерево металл и кожа.

Также в новинке реализовали умную подсветку, которая определяет движение руки и подсвечивает зону к которой тянется рука.

Моторы в новой генерации Kia K9 достались от Genesis. Достоверно известно, что в Корее седан появится с бензиновыми 3,8- и 5,0-литровыми моторами мощностью 315 и 425 л.с. соответственно.

Также предложат и 3,3-литровый 370-сильный ДВС. Трансмиссия для K9 только автоматическая, привод может быть задний или полный.

В Корее Kia K9 уже доступен для заказа по цене от 54 900 000 вон, что в пересчете составляет 2 949 000 рублей. Появится новый премиальный седан и в РФ, но когда именно не сообщается.