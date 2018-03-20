В Сети появились шпионские фотографии обновленного Nissan Murano

Кроссовер Nissan Murano уже проходит тестовые испытания и фотошпионам уже удалось заснять автомобиль на дорогах США. Снимки обновленной версии кроссовера в камуфляже оказались в распоряжении зарубежного издания Motor1.

Судя по шпионским фотографиям, обновленный кроссовер Nissan Murano получит обновленные передние фары, дневные ходовые огни со светодиодной технологией, а также обновлённый передний бампер и новые воздухозаборники.

В задней части также поменяется бампер и фонари. Ожидается, что изменений в моторной гамме кроссовера не произойдет, а вот в салоне вероятно изменятся варианты обивки и обновится мультимедийная система.

Напомним, что линейка двигателей модели представлена 3,5-литровым шестицилиндровым двигателем, мощность которого составляет 260 л.с.

Также предлагается и гибридная установка с 254-сильной отдачей. Система привода как на переднюю, так и на обе оси.