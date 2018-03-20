Последний раз изменение цен в комплектациях модели были зафиксировано в прошлом месяце. По данным аналитиков из Автостат, седан KIA Rio в России снова вырос в цене, только в это раз изменение цен произошло в комплектации Prestige.

Удорожание этой комплектации произошло по той причине, что комплектацию Prestige AV сняли с продаж, а теперь в версии Prestige добавили новые опции, за счет чего и произошёл рост цены на эту комплектацию.

Теперь в комплектации Prestige дополнительно добавили семидюймовый экран информационно-развлекательной системы, которая теперь поддерживает Android Auto и Apple CarPlay.

Также в комплектации предложат голосовое управление и камеру заднего вида. Таким образом, стоимость этой версии KIA Rio стала больше на двадцать тысяч рублей или 2,16-2,29%.

Автомобиль 2018 модельного года на российском рынке в комплектации Prestige с 1,6-литровым мотором и механикой оценена в 904 900 рублей, а вариант с автоматической трансмиссией предлагается за 944 900 рублей.