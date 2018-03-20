Volkswagen в Нью-Йорк‍ везет пятиместный внедорожник на базе Atlas

Взамен нового поколения Volkswagen Touareg на американском рынке будут доступен укороченный вариант Volkswagen Atlas. Сейчас в США Volkswagen Atlas продается только в семиместном варианте. Этот кроссовер в длину превышает пять метров, но скоро будет представлен пятиместный вариант модели.

Volkswagen анонсировал новую модель первым тизером, а покажут её на автосалоне в Нью-Йорке в конце марта.

Пока пятиместный Atlas будет представлен качестве концепта. Его создадут по мотивам прототипа Volkswagen Cross Coupe GTE 2015 года.

Подробностей про новый немецкий кроссовер пока не сообщают, но специалисты уже предположили, что укороченная серийная модель Atlas будет очень сильно похожа на семиместный вариант и в ней будет идентичная моторная гамма. Собирать пятиместный Atlas будут в США на автомобильном заводе, где производят Passat и Atlas.