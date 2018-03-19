Автоледи на Тойоте разбилась всмятку в жутком ДТП на Алтае, а ее 8-летняя дочь чудом осталась в живых.

В минувшую субботу, 17 марта, на Алтае произошло жуткое ДТП со смертельным исходом. Погибла 42-летняя женщина, а 8-летнюю девочку спасатели достали живой из искореженного авто.

Сообщается, что в субботу, 17 марта, около 09:00, на трассе в Алтайском крае 42-летняя женщина-водитель иномарки Toyota Rav 4 потеряла управление и допустила выезд на полосу встречного движения. Там она врезалась во встречный грузовик ЗИЛ под управлением 50-летнего водителя.

От страшного удара иномарка превратилась в комок железа, автоледи погибла. Спасатели вытащили из искореженного салона авто 8-летнюю девочку. Ребенка увезли в больницу в многочисленными травмами.

Сотрудники полиции ведут проверку по факту ДТП.