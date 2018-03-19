Лихач на Porsche протаранил ВАЗ в Сочи, пострадали оба водителя

Сегодня днем лихач на Porsche протаранил ВАЗ в Сочи на улице Транспортной, пострадали оба водителя.

Дорожно-транспортное происшествие с участием элитной иномарки и легкового авто случилось днем 19 марта на ул. Транспортной в Сочи.

По данным УГИБДД по г. Сочи, в 16.50 водитель автомобиля Porsche на большой скорости не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Там он по касательной задел ВАЗ-2104. От соударения оба водителя получили травмы.