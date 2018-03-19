Сегодня днем лихач на Porsche протаранил ВАЗ в Сочи на улице Транспортной, пострадали оба водителя.
Лихач на Porsche протаранил ВАЗ в Сочи, пострадали оба водителя
19.03.2018 21:45
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Дорожно-транспортное происшествие с участием элитной иномарки и легкового авто случилось днем 19 марта на ул. Транспортной в Сочи.
По данным УГИБДД по г. Сочи, в 16.50 водитель автомобиля Porsche на большой скорости не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
Там он по касательной задел ВАЗ-2104. От соударения оба водителя получили травмы.
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