Группа экспертов ÖAMTC проводила свое исследование и назвала лучшие автомобили по экономической эффективности и безопасности в каждой категории. Результаты ежегодной премии Marcus были озвучены в Вене 16 марта.

Всего оценивалось 49 автомобилей, которые оценивали расход топлива, потерю фактической стоимости, ежегодный проект и другое.

Так, LADA Vesta в Австрии получила премию Marcus в номинации «Экономическая привлекательность» в категории «Компактный класс».

Лучшим была признана Веста, оснащенная 1,6-литровым мотором. Если рассматривать другие автомобили в этой премии, то в категории «Миикроавтобус» лучшим оказался KIA Picanto, оснащенный литровым силовым агрегатом.

В среднем классе победителем признали версию автомобиля Renault Grand Scenic Energy DCI 110 Zen, а в категории компактных кроссоверов и внедорожников лучшими оказались KIA Stonic с 1,25-литровым двигателем и Seat Arona с литровым агрегатом.

Лучшим в категории большой внедорожник и кроссовер стал Peugeot 5008 1,6 Bluehdi 100 s&s, а среди роскошных авто победил Land Rover Range Rover Velar 2,0 diesel.