Lifan весной в Россию привезет несколько новых мотоциклов и скутеров

Для россиян китайская марка Lifan хорошо знакома по легковым автомобилям и стоит отметить, что этот автопроизводитель в России самый популярный среди других китайских компаний.

Только в прошлом году было продано 16 964 автомобилей Lifan, причем не менее известная компания Chery в 2017 году реализовала 5 905 автомобилей. Но Lifan в РФ также продает еще и двухколесный транспорт – мотоциклы и скутеры.

На ежегодную выставку «Мотовесна» Lifan привезет два скутера и восемь мотоциклов. Все эти модели поступят в продажу в 2018 году и поставлять их будут из Китая.

Также в компании намерены в текущем году расширять дилерскую сеть, в которых будут продавать мототехнику Lifan.