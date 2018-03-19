Утром 18 марта автомобилист под Костромой умер во время езды.
Автомобилист под Костромой умер во время езды
19.03.2018 21:38
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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом было зафиксировано утром в воскресенье, 18 марта, на 10 километре трассы Кострома-Сандогора.
Установлено, что 50-летний мужчина за рулем ЛАДА-217030, потерял сознание за рулем, совершил съезд в правый по ходу движения кювет и умер.
Его 60-летняя пассажирка в результате аварии почувствовала себя плохо и была госпитализирована с повышением давления.
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