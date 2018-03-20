Новый Volkswagen Touareg показали на видео‍

До презентации нового поколения немецкого внедорожника Volkswagen Touareg осталось несколько дней, и в компании решили показать видиотизер, в котором демонстрируют часть новинки и ее салон.

Презентация нового поколения Volkswagen Touareg состоится 23 марта в Пекине. Для этого немецкий автопроизводитель устроит отдельное мероприятие, причем на него новый Touareg приедет с самостоятельно, правда для этого ему потребуется проехать 16 тысяч километров от завода из Братиславы.

Достоверно известно, что новую генерация внедорожника построят на платформе MLB Evo. На ней также созданы Lamborghini Urus, Audi Q7 и Bentley Bentayaga.

В салоне автомобиля установят новую цифровую панель приборов с 12-дюймовым экраном, а на центральной панели расположится 15-дюймовый экран мультимедийной системы. Продажи немецкого кроссовера в России начнутся летом 2018 года