В Вологде «Шевроле» задавил старушку-нарушительницу

Сегодня в час дня в Вологде «Шевроле» задавил женщину-нарушительницу, которая перебегала дорогу на «красный».

Дорожно-транспортное происшествие с трагическим исходом случилось в Вологде 19 марта около 13:00, у дома № 35 на Окружном шоссе напротив гипермаркета «Лента».

Как установили сотрудники полиции, автомобилист 1996 года рождения за рулем «Шевроле Нива» ехал по Окружному шоссе со стороны Пошехонского шоссе в сторону улицы Возрождения. Там он сбил пожилую женщину, которая перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Очевидцы уверяют, что водитель хотел избежать наезда и затормозил. Автомобиль развернуло и задней частью он ударил женщину-пешехода.

Пенсионерка погибла на месте аварии. На вид ей примерно 70 лет.