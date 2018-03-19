Компактный хэтчбек MiTo Alfa Romeo превратит в кроссовер

На пресс-конференции глава Fiat Chrysler Automobiles Серджио Маркионне заявил, что в будущем хэтчбек Alfa Romeo MiTo сменит кузов и предположительно он станет кроссовером.

Сейчас трехдверные хэтчбеки стремительно теряют популярность, а MiTo вышел 10 лет назад, и уже сейчас его продажи оставляют желать лучшего.

В связи с этим в Alfa Romeo может выпустит новый кроссовер, который будет носить название MiTo. Предположительно он будет меньше Stelvio и не исключено, что в его основе ляжет тележка, используемая на Fiat 500X.

О сроках выхода нового компактного кроссовера от Alfa Romeo глава концерна ничего не сообщил.