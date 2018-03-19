Обновленная версия грузовика Ford Cargo будет выпускаться в России

В то время как предыдущий выход грузовиков Ford Cargo оказался неудачным в связи с не самым лучшим сервисом и сборкой моделей, с новым выходом грузовиков на российский рынок все может изменится.

Как стало известно журналистам «Авторевю», дистрибьюторские права на модель Cargo в России получил бельгиец Серж ван Хюлле, который достаточно давно проживает на территории РФ и намерен продавать автомобили Ford через компанию Turbotrucks.

В России уже состоялась презентация Cargo, с которым компания намерена выйти на рынки 50 стран, включая в Россию. Более того, планируется, что 25% экспортных поставок будет приходится именно на российский рынок.

Ford Cargo для российского рынка намерены собирать на предприятии Автотор в Калининграде, где уже было собрано две партии грузовиков по восемь экземпляров. Также собираются и расширять количество сервисных центров. Предварительная стоимость грузовика составит 4 800 000 рублей.