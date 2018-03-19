Стартап XEV за три дня напечатал на 3D-принтере бюджетный электрокар

Компания X Electrical Vehicle (XEV) намерена серийно выпускать сити-кары и ориентировочно их стоимость будет около 7,5 тысяч долларов.

XEV напечатали на 3D-принтере и показала свой первый электрический двухместный сити-кар LSEV. Он состоит из 50 деталей, в то время как в обычном электрокаре требуется свыше 2000 деталей.

Электрокар LSEV создан при участии шанхайской компании Polymaker, которая занимается производством материалов для 3D-принтеров.

Первой страной, где будут продавать LSEV станет Китай, так как в этой стране самый большой интерес к электрическим автомобилям.

Технические характеристики электрокара пока не раскрывают, также в компании не назвали сроки выхода серийных версий LSEV.

