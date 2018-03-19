KIA Sportage получил новую комплектацию Sportage GT Line‍

На российском рынке кроссовер KIA Sportage в марте начали предлагать в версии Sportage GT Line‍.

В этом исполнении кроссовер предлагается с полноприводной системой и автоматической коробкой передач, пишет Автостат, ссылаясь на выводы по итогам проведенного мониторинга цен.

Эта версия доступна с двухлитровым бензиновым мотором, мощность которого составляет 150 л.с. Стоимость Sportage GT Line‍ – 1 924 900 рублей.

Вариант с мотором объёмом 1,6 литра и мощностью 177 л.с. доступен по цене 2 034 900 рублей. Стоимость дизельной версии составляет 2 044 900 рублей.

Все эти цены актуальны для автомобиля 2018 года выпуска, а комплектация GT Line в автомобиле 2017 года выпуска обойдется дешевле на 10 тысяч рублей.