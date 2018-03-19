Cadillac начала тролить инновационный автопилот компании Tesla

Cadillac в рекламе показала основное преимущество своей беспилотной системы и это она сделала на фоне Tesla Model S.

На канале автопроизводителя опубликовали видеоролик, где Cadillac со встроенной системой полуавтономного управления Super Cruise обгоняет электрический седан и водитель убирает руки с рулевого колеса.

В Cadillac разработали Super Cruise таким образом, что водителю в автоматическом управлении не обязательно должен держать руль рукой, в отличие от автомобилей марки Tesla.

Напомним, что в прошлом году Cadillac устроила автопробег из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. В нем принимали участие журналисты и инвесторы компании. Часть указанного маршрута машины с системой Super Cruise проехали самостоятельно.

