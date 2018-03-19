Audi в 2020 году выпустит самый маленький кроссовер Q1

Уже через два года в модельном ряду немецкой марки появится новый кроссовер, который окажется самым маленьким и будет построен на базе концепта Audi A1.

Так, Audi выпустит самый маленький кроссовер Q1 на базе Audi A1 уже в 2020 году. Концепт следующего поколения А1 будет построен на платформе MQB-A0, которая использовалась в моделях Skoda Fabia, Seat Ibiza и Volkswagen Polo.

Моторная гамма новинки будет представлена моторами из нового семейства, в числе которых турбированные бензиновые агрегаты объёмом 1,0 и 1,5 литра и дизельные 1,6-литровые двигатели.

Также ожидается появление так называемого «мягкого гибрида», где электромотор будет в качестве стартер-генератора.