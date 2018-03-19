Названы самые популярные подержанные автомобили в Москве

Российские аналитики подготовили рейтинг самых популярных автомобилей на вторичном рынке Москвы по итогам февраля. В целом рынок подержанных авто в столице снизился на 13% и составил 19,8 тыс. единиц.

Так, аналитики агентства Автостат назвали самые популярные подержанные автомобили в Москве и возглавил этот рейтинг автомобиль Hyundai Solaris, который был продан в количестве 606 единиц, что на два процента хуже, чем годом ранее.

На втором месте с результатом 605 проданных штук на второй строчке оказывается Ford Focus. Продажи этого автомобиля сократились на 30%.

Skoda Octavia с показателем 508 проданных единиц расположилась на третьем месте, показав рост на 14%. Киа Рио и Тойота Камри расположились на четвертом и пятом месте по продажам, показав результат 431 (+9%) и 351 (+5%) реализованных экземпляров.