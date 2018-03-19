Осенью 2018 года представят новое поколение Range Rover Evoque‍

Новое поколение компактного премиального кроссовера должны представить на Парижском автосалоне, а уже весной 2019 года его должны привезти в Россию.

Новый Range Rover Evoque построят на глубоко модернизированной платформе кроссовера текущей генерации и в нем будет много общего с Range Rover Velar.

В салоне Evoque появится три экрана, где один будет вместо классической панели приборов, а два других расположатся на центральной панели.

Как удалось узнать порталу «Колёса.ру», кроссовер уже весной 2019 года поступит в продажу в РФ.

Уже известно, что новый Range Rover Evoque будет предлагаться только в пятидверном кузове, и со сменой поколения трехдверный вариант исчезнет из-за низких продаж.

При этом в ряду останется текущая версия с открытым верхом, которую будут выпускать параллельно с новым Evoque, а после 2020 года ей тоже приготовят замену.

Предположительно компактный кроссовер оснастят моторами семейства Ingenium, которые в зависимости от модификации выдают от 150 до 300 л.с. Также не исключается появление гибридной версии Evoque.