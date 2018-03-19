В России назвали цены на новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross

Российский офис компании Mitsubishi озвучил рублевые цены на новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross, который будет предлагаться в пяти комплектациях. В нашей стране новинку оценили в 1 399 000 рублей минимум.

В модельном ряду компании автомобиль располагается между ASX и Outlander. «Живые» продажи кроссовера стартуют в апреле, а поставлять их будут из предприятия в Японии.

Как сообщили в компании, кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross будет предлагаться на российском рынке с полуторалитровым двигателем.

Такой же силовой агрегат предлагается и для европейской версии модели, правда там его мощность составляет 163 лошадиных сил, а для России его дефорсировали до 150 л.с.

Показатель крутящего момента составит 250 Нм. Пару мотору составит шестискоростная механика или вариатор, которые будут работать с переднеприводной системой, а вариатор будет передавать крутящий момент и на все колеса.

В базовой комплектации за 1 399 000 рублей будет доступны противотуманные фары, обогрев наружных зеркал, система Эра Глонасс, фронтальные подушки безопасности, датчики дождя и света, а также аудиосистема и другое.

Переднеприводная комплектация Intense с вариатором оценена в 1 629 990 рублей минимум, версию Instyle также с вариатором оценили в 1 629 990 рублей, комплектация Instyle 2WD, CVT имеет ценник 1 819 990 рублей, а Instyle 4WD, CVT обойдется за 1 959 990 рублей.

Топовый вариант, в котором будет панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения фронтального столкновения, проекционный дисплей, а также аудиосистема Fosgate обойдется покупателям за 2 159 990 рублей.