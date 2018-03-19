Renault готовит купе-кроссовер, похожий силуэтом на BMW‍

О том что французская компания выпустит новый кроссовер для России сообщалось еще в прошлом году, также на Женевском автосалоне было сказано, что этот кроссовер получит купеобразную форму кузова и его создадут на модернизированной платформе B0.

Renault в России в следующем году начнёт выпуск нового кроссовера, об этой модели информации пока нет, но ранее портал «Твоё Авто» сообщал, что его официально представят на Московском международном автосалоне в августе. Будущей новинке уже присвоили имя, но оно пока держится в секрете.

В России купе-кроссовер кроссовер будут собирать на платформе B0, которая уже хорошо известна для россиян, она стала основой для Duster, Logan и других автомобилей марки.

По своим размерам новый купеобразный «паркетник» от Renault станет немного больше чем Kaptur. Стоит отметить, что первой понятие купе-кроссовер ввела компания BMW с выпуском X6.