Мощный седан BMW 7 проиграл в дуэли с мотоциклом Ducati’s Panigale

Специалисты CarWow решили проверить на прямой самую мощную версию роскошного седана BMW 7 и мотоцикл Ducati Panigale V4S.

Результаты заезда показали на YouTube-канале CarWow. В старте поставили мощный седан BMW 7 M760Li XDrive с 6,6-литровым V12, который выдает 609 лошадиных сил.

С таким ДВС седан разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,7 секунды. Против легковушки выступил мотоцикл Ducati Panigale V4S.

В нем компания устанавливает четырехцилиндровый мотор с отдачей 214 л.с. при 124 Нм крутящего момента. Результаты заезда можно увидеть в видеоролике ниже.