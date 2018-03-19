Новый кроссовер BMW X2 пополнил каршеринговый парк YouDrive

Московский сервис YouDrive продолжает расширять свой автопарк премиальными моделями, сейчас у них стал доступен для краткосрочной аренды новый компактный кроссовер BMW X2.

Для клиентов BMW X2 предлагается с 3 марта. Сейчас доступна версия BMW X2 sDrive20i, под капотом которой установлен 2,0-литровый мотор с 192-сильной отдачей и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач Steptronic.

Новинка московской компании предлагается в двух комплектациях Advantage и M Sport X. В последней установлены 19-дюймовые колесные диски и боковые накладки в раллийном стиле.

Всего в YouDrive поступит 9 автомобилей BMW X2. Их предоставляет, а в дальнейшем и будет обслуживать компания «Авилон».

Стоит отметить, что в YouDrive для аренды еще предлагаются BMW i3 и BMW 218i Active Tourer, а также хэтчбеки MINI.