Сегодня, 18 марта, на перекрестке в Йошкар-Оле иномарка протаранила «Скорую»

Утром 18 марта в Йошкар-Оле на пересечении бульвара Чавайна и улицы Петрова произошел дорожный инцидент с пострадавшими. По словам очевидцев, таксист на легковушке не пропустил «Скорую», спешащую на вызов к пациенту.

Предварительно известно, что в результате столкновения несколько человек травмированы, их увезли на «Скорых». В числе пострадавших и пациент «Скорой».

Официальных сведений от УГИБДД МВД по Марий Эл пока не поступало.