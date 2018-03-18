Сегодня на Кондомском шоссе в Новокузнецке автобус врезался в остановку и убил мужчину.

Дорожная авария с трагическим исходом произошла 18 марта около 11:10 на Кондомском шоссе в Новокузнецке. В результате наезда рейсового автобуса на остановочный павильон погиб мужчина и пострадал еще один.

Предварительная причина аарии — превышение скорости. Один из пострадавших, мужчина 1958 года рождения, скончался на месте от полученных травм, второй, 1975 года рождения, госпитализирован.

К счастью, в автобусе не было пассажиров. Водитель автобуса не пострадал. Идет проверка по факту аварии.