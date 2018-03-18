Эксперты назвали ТОП-5 самых популярных кроссоверов в Москве

ТОП-5 самых популярных кроссоверов был назван по итогам продаж в феврале, когда в целом в Москве было продано 13 719 кроссоверов и внедорожников, что на 10,7% больше, пишет АвтостатИнфо.

Самым востребованным новым кроссовером столичного рынка в прошлом месяце стал Hyundai Creta, который был продан в количестве 520 единиц, а это на 11,6% меньше, чем годом ранее.

Вторым по популярности стал кроссовер Volkswagen Tiguan с результатом 456 проданных штук, что на 26,7% больше.

Третий результат показал Nissan X-Trail, который разошелся тиражом в количестве 358 ед., что лучше на 4%. KIA Sportage и Renault Duster оказались в ТОП-5 с показателями 229 и 265 реализованных экземпляров.