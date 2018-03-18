В прошлом месяце автомобили этого сегмента стали популярнее в сравнении с февралем 2017 года. По данным российских аналитиков продажи минивэнов в России в феврале выросли на 61,2% и составили 2 786 проданных штук.

Отмечается, что рост сегмента в целом произошел из-за увеличения объёмов продаж модели Лада Ларгус, которая стала популярнее на 69%. Продажи Ларгуса составили 2 700 единиц.

А вот остальные модели из сегмента имеют не такие большие объёмы, ведь на второй и третьей строчке по объёму оказались минивэны BMW 2-Серии Active Tourer и Toyota Alphard, которые были проданы в количестве всего 18 штук.

Еще россияне купили 14 Peugeot 5008, 13 Citroen C3 Picasso, 9 Mercedes-Benz B-Класса и 5 Citroen C4 Picasso.