Назван Топ-10 самых доходных кроссоверов и внедорожников в России

Российские аналитики опубликовали отчетные данные по продажам кроссоверов и внедорожников на рынке по итогам февраля. За этот период россияне приобрели новых SUV на сумму 79 миллиардов рублей.

Самым доходным автомобилем в этом сегменте в феврале стал Hyundai Creta, которого было продано в количестве 5 016 единиц на сумму 5,3 миллиарда рублей, сообщает АвтостатИнфо.

На втором месте по доходности оказался кроссовер Volkswagen Tiguan. Немецкая компания с продаж 2 204 кроссовера получила 3,86 миллиарда рублей.

На третьем месте оказался японский кроссовер Toyota RAV4 с результатом 3,03 миллиарда рублей с продаж 1 791 шт.

Четвертая и пятая строчка оказалась за KIA Sportage и Toyota Land Cruiser с выручкой 2,82 (1889 ед.) и 2,59 млрд рублей (891 ед.) соответственно.

Во второй пятерке расположились:

Nissan X-Trail — 2,55 млрд руб. (1597 ед.),

Renault Kaptur — 2,42 млрд руб. (1978 ед.),

Renault Duster — 2,35 млрд руб. (2720 ед),

Mercedes-Benz GLE-Класса — 2,16 млрд руб. (468 ед),

Mitsubishi Outlander — 2 млрд руб. (1209 ед.).