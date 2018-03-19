Корейская марка для китайского рынка разрабатывает новый кроссовер, который будет считаться более доступной версией Kia Sportage.
Бюджетный кроссовер KIA Sportage получит искусственный интеллект
19.03.2018 09:58
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Уже известно, что новый кроссовер получит мультимедийную систему с искусственным интеллектом, разработчиком которого является китайская IT-компания Baidu.
В этой мультимедийной системе добавят голосовое управление, через которое можно будет управлять климатической системой, работой двигателя и даже автоматической парковкой. Новый кроссовер Kia будет предлагаться только с 2,0-литровым 160-сильным мотором.
Трансмиссию предложат механическую или автоматическую. Привод будет доступен полный или передний. Стоит отметить, что доступная альтернатива Kia Sportage и система искусственного интеллекта разрабатывается исключительно для китайского рынка.
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