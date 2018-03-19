Бюджетный кроссовер KIA Sportage получит искусственный интеллект‍

Корейская марка для китайского рынка разрабатывает новый кроссовер, который будет считаться более доступной версией Kia Sportage.

Уже известно, что новый кроссовер получит мультимедийную систему с искусственным интеллектом, разработчиком которого является китайская IT-компания Baidu.

В этой мультимедийной системе добавят голосовое управление, через которое можно будет управлять климатической системой, работой двигателя и даже автоматической парковкой. Новый кроссовер Kia будет предлагаться только с 2,0-литровым 160-сильным мотором.

Трансмиссию предложат механическую или автоматическую. Привод будет доступен полный или передний. Стоит отметить, что доступная альтернатива Kia Sportage и система искусственного интеллекта разрабатывается исключительно для китайского рынка.