В прошлом месяце наблюдался рост популярности малолитражек на российском рынке о чем свидетельствуют отчетные данные аналитиков. По данным АвтостатИнфо, российские продажи малолитражек в феврале выросли на 55,6% и составили 593 автомобиля.

За аналогичный период прошлого года дилеры в России реализовали только 382 автомобиля А-класс.

Все также в сегменте популярен хэтчбек Ravon R2, который разошелся тиражом в феврале в количестве 351 ед, а это на 90,8% больше.

На втором месте по объёму продаж располагается KIA Picanto с результатом 155 проданных штук, что на 1,3% больше. Также на рынке реализовали 66 Smart ForTwo и 21 Smart ForFour.